Росія вчора вбила двох мешканців Запорізької області

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Упродовж минулої доби російська армія вбила у Запорізькій області двох людей. Ще троє осіб поранені. Окупанти завдали 923 удари по 51 населеному пункту.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, люди постраждали у обласному центрі після добової атаки.

Війська РФ здійснили 20 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Юліївці, Жовтій Кручі, Павлівці, Ясній Поляні, Червоному Яру, Новотроїцькому, Оріхову, Сонячному, Преображенці, Микільському, Червоній Криниці, Омельнику.

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659 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Канівське, Адріанівку, Васильківське, Павлівське, Новоолександрівку, Жовту Кручу, Максимівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Кушугуму, Розумівці, Веселянці.

240 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Косівцевому та Новому Запоріжжю.

Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.