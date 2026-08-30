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​Прикордонник "Пеле" розповів, як утік із полону та ліквідував двох окупантів, які стратили його побратимів

За його плечима – бій, хімічна атака, полон і втеча. 

​Прикордонник "Пеле" розповів, як утік із полону та ліквідував двох окупантів, які стратили його побратимів
Фото: ДПСУ

Прикордонник із позивним "Пеле" розповів, як під час свого першого виходу на позицію потрапив у російський полон. Окупанти стратили двох його побратимів, однак "Пеле" зміг ліквідувати росіян та повернутися з позиції живим. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба. 

"Ще кілька днів тому побратими вважали його загиблим. Сьогодні прикордонник на псевдо «Пеле» з комендатури «Срібна трійка» бригади ДПСУ «Помста» повертається до своїх. За його плечима – бій, хімічна атака, полон і втеча, під час якої він скористався миттю необережності окупантів. Але найстрашніше те, що він побачив на власні очі: російські військові розстріляли його побратимів", - йдеться в повідомленні. 

ДПСУ також опублікувала відео, де "Пеле" розповідає свою історію. 

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