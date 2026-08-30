Хмара: потрібно підвищувати відповідальність командирів на всіх рівнях за збереження життя

Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу.

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Одним з ключових напрямів роботи Міністерства оборони є підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя.

Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування зі журналістами.

“Важливий напрям роботи Міністерства – людський капітал. Це долучення, розвиток і утримання людей у Силах оборони. Основа Сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців”, – сказав він.

Хмара підкреслив, що потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу.

“Він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою”, – додав міністр.