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Хмара: потрібно підвищувати відповідальність командирів на всіх рівнях за збереження життя

Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу.

Хмара: потрібно підвищувати відповідальність командирів на всіх рівнях за збереження життя
Євгеній Хмара
Фото: міністерство оборони Facebook

Одним з ключових напрямів роботи Міністерства оборони є підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. 

Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування зі журналістами.

“Важливий напрям роботи Міністерства – людський капітал. Це долучення, розвиток і утримання людей у Силах оборони. Основа Сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців”, – сказав він.

Хмара підкреслив, що потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу.

“Він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою”, – додав міністр.

  • Хмара також заявив, що відповіддю на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську. За його словами, Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання.
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