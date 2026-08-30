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В Україні зниклими безвісти за особливих обставин вважаються щонайменше 114 тис. осіб

Насильницькі зникнення стали одним з інструментів російського терору на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

В Україні зниклими безвісти за особливих обставин вважаються щонайменше 114 тис. осіб
Фото: Lb.ua

Понад 114 тисяч людей в Україні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. 

Про це у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень повідомляє МЗС з посиланням на дані правоохоронців.

“В умовах повномасштабної агресії Російської Федерації насильницькі зникнення стали одним з інструментів російського терору на тимчасово окупованих територіях. Це масштабний гуманітарний виклик, що вимагає системної роботи держави, консолідації зусиль компетентних органів, залучення міжнародних партнерів та всебічної підтримки родин”, – йдеться у пресрелізі міністерства.

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Зазначається, що міжнародні правозахисні механізми документують випадки, які мають ознаки насильницьких зникнень на тимчасово окупованих територіях України. 

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні встановила, що значна частина свавільних затримань цивільних осіб російською окупаційною владою супроводжувалася приховуванням інформації про місцеперебування та долю людей

Україна у відповідь розбудовує комплексну систему розшуку, ідентифікації та повернення людей, зниклих за особливих обставин, забезпечує збір ДНК-зразків, ведення профільного Єдиного реєстру та підтримку сімей. Також функціонує офіційна інформаційна платформа МВС щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Київ для розшуку зниклих, встановлення їхнього місцеперебування та документування порушень міжнародного гуманітарного права взаємодіє з ООН, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти та іншими партнерами 

  • Додамо, у 2026 році виповнюється 20 років з дня ухвалення Міжнародної конвенції для захисту всіх осіб від насильницьких зникнень. Цьогорічна міжнародна кампанія проходить під гаслом “Victims first. Actions now” – “Передусім жертви. Дії – зараз”, наголошуючи на праві кожної людини та її родини на правду, справедливість і відшкодування.
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