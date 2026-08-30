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Росіяни знову атакували сьогодні травматологію у Краматорську

Поранено чоловіка.

Росіяни знову атакували сьогодні травматологію у Краматорську
Наслідки обстрілу будівлі травматології у Краматорську
Фото: Краматорська міська рада

Сьогодні російські війська атакували будівлю травматології у Краматорську. Окупанти поцілили у цей медзаклад і вчора.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Лікарню атакували два FPV-безпілотники.

Цього разу внаслідок атаки поранено чоловіка 1976 року народження.

“Два дрони, спрямовані на один і той самий медичний об’єкт. Це вже не просто черговий обстріл нашого міста. Це кричуще порушення правил і звичаїв війни та черговий прояв російського терору”, – зазначили чиновники.

  • Минулої доби на Донеччині через російські атаки поранені семеро людей. Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 10 житлових будинків.
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