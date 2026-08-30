Сьогодні російські війська атакували будівлю травматології у Краматорську. Окупанти поцілили у цей медзаклад і вчора.
Про це повідомили у Краматорській міській раді.
Лікарню атакували два FPV-безпілотники.
Цього разу внаслідок атаки поранено чоловіка 1976 року народження.
“Два дрони, спрямовані на один і той самий медичний об’єкт. Це вже не просто черговий обстріл нашого міста. Це кричуще порушення правил і звичаїв війни та черговий прояв російського терору”, – зазначили чиновники.
- Минулої доби на Донеччині через російські атаки поранені семеро людей. Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 10 житлових будинків.