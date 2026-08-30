Президент: «Наші далекобійні відповіді працюють завжди справедливо і так, щоби позбавляти РФ ресурсів вести війну»

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вночі Сили оборони України уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників в Орловському і Ростовському регіонах. Було також влучання по військовому аеродрому в Єйську та в Чорному морі.

«Також наші воїни застосували далекобійні санкції по НПЗ в Ленінградському регіоні, який щомісяця дає мільйони доларів у воєнний бюджет. Підтверджено й ефективну далекобійну роботу на тижні, зокрема по обʼєктах у Башкортостані та Архангельському регіоні», – зазначив глава держави у телеграмі.

За словами Зеленського, Росія щодня має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла і важливо, щоб «наш далекобійний вплив» доповнювався новими санкційними кроками партнерів проти російської військової інфраструктури.

«Абсолютна більшість засобів, якими агресор тероризує українські міста й громади, просто не можуть функціонувати без тисяч і тисяч іноземних компонентів, хімічних речовин, верстатів. Постійно передаємо партнерам деталі щодо російських схем обходу санкцій. Вдячний усім, хто допомагає їх закривати», – додав президент.