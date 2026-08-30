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Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Кіришах, місця запуску БпЛА та аеродрому «Єйськ»

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Кіришах, місця запуску БпЛА та аеродрому «Єйськ»
Фото: Генштаб

У ніч на 30 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих цілей противника, зокрема НПЗ, місяць запуску дронів та аеродрому.

Про це повідомив Генштаб.

У Кіришах Ленінградської області уражений нафтопереробний завод «Кіришський», з подальшим займанням на території підприємства.

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Це другий за потужністю нафтопереробний завод РФ та найбільший на північному заході країни, розташований в Ленінградській області. Потужність підприємства становить близько 20 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Також у Міллерово Ростовської області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Там зафіксовано пожежу.

Крім того, у Єйську Краснодарського краю уражено аеродром «Єйськ», з подальшою пожежею на території об’єкта.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових об’єктах противника триває, наголосили у Генштабі. 

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