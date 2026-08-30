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У Запорізькій області росіяни вбили одну людину і поранили пʼятьох

Від обстрілів постраждали 47 населених пунктів. 

У Запорізькій області росіяни вбили одну людину і поранили пʼятьох
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 47 населених пунктів Запорізької області, завдавши 942 удари. Від обстрілів загинула людина, і ще пʼятеро мешканців поранені. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, сьогодні вранці росіяни вдарили по складах у Запоріжжі. 

Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки у Запоріжжі

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Вчора війська РФ здійснили 22 авіаудари по Новомиколаївці, Юліївці, Сергіївці, Новорозівці, Новоіванівці, Преображенці, Омельнику, Микільському, Сонячному, Червоній Криниці, Червоному Яру, Широкому, Єгорівці та Васинівці.

674 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новояковлівку, Юліївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Тернувате, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Рибне, Цвіткове, Косівцеве та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Кушугуму, Комишувасі, Преображенці та Добропіллю.

241 артилерійський удар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Павлівці, Лук’янівському, Залізничному, Преображенці, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Святопетрівці, Староукраїнці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Косівцевому та Новому Запоріжжю.

Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

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