Дрон впав в Оболонському районі Києва: є загоряння у багатоповерхівці (оновлено)

В Оболонському районі Києва безпілотник упав на території між житловими будинками. Про це повідомив в Telegram мер міста Віталій Кличко.
На місце прямують екстрені служби. Згодом міський голова зазначив, що сталася пожежа у 12-поверховому будинку. Загоряння охопило приміщення з другого по п’ятий поверхи. На місці працюють екстрені служби.
Раніше у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного житлового будинку. Про це повідомляла Київська міська військова адміністрація. Інформація про можливих потерпілих уточнюється.
Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників. Мешканців Києва закликали негайно перейти до укриттів і залишатися там до відбою тривоги.
Останні обстріли Києва
- Росіяни вранці 29 серпня вбили дворічну дівчинку в парку в Оболонському районі. Медики намагалися її врятувати, але поранення внаслідок удару були надто тяжкими.
- До вечора кількість поранених внаслідок ворожих атак зросла до 8 осіб. Трьох потерпілих доправили до лікарні. Люди постраждали в Святошинському і Оболонському районах.