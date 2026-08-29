Дрон впав в Оболонському районі Києва: є загоряння у багатоповерхівці (оновлено)

В столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних дронів та балістику.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В Оболонському районі Києва безпілотник упав на території між житловими будинками. Про це повідомив в Telegram мер міста Віталій Кличко.

На місце прямують екстрені служби. Згодом міський голова зазначив, що сталася пожежа у 12-поверховому будинку. Загоряння охопило приміщення з другого по п’ятий поверхи. На місці працюють екстрені служби.

Раніше у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного житлового будинку. Про це повідомляла Київська міська військова адміністрація. Інформація про можливих потерпілих уточнюється.

Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників. Мешканців Києва закликали негайно перейти до укриттів і залишатися там до відбою тривоги.

Останні обстріли Києва