У Харкові дрон влучив в АЗС біля багатоквартирного будинку (оновлено)

У Харкові зафіксували влучання російського безпілотника в автозаправну станцію, розташовану поруч із житловим багатоквартирним будинком у Шевченківському районі.
Про це повідомив в Telegram міський голова Ігор Терехов.
На місці удару виникла пожежа. Дані про наслідки атаки уточнюють. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждала 69-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес, медики надали їй допомогу.
Вчора росіяни теж тероризували місто. Вони обстріляли АЗС у Слобідському районі Харкова. Одна людина загинула. Також було 5 людей, які постраждали. Після удару зайнялась пожежа.