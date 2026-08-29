У Харкові дрон влучив в АЗС біля багатоквартирного будинку (оновлено)

В однієї жінки – гостра реакція на стрес.

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У Харкові зафіксували влучання російського безпілотника в автозаправну станцію, розташовану поруч із житловим багатоквартирним будинком у Шевченківському районі.

Про це повідомив в Telegram міський голова Ігор Терехов.

На місці удару виникла пожежа. Дані про наслідки атаки уточнюють. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждала 69-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес, медики надали їй допомогу.

Вчора росіяни теж тероризували місто. Вони обстріляли АЗС у Слобідському районі Харкова. Одна людина загинула. Також було 5 людей, які постраждали. Після удару зайнялась пожежа.