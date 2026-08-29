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​У ДТП загинула головна редакторка "Фокусу" Марія Скібінська

Смертельна автротроща сталась на Житомирщині.

​У ДТП загинула головна редакторка "Фокусу" Марія Скібінська
Марія Скібінська
Фото: Facebook Данила Зубка

У Житомирській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула головна редакторка видання "Фокус" Марія Скібінська. 

Про трагедію пише "Фокус" та "5 канал".

Попередньо, аварія сталася вдень 29 серпня поблизу села Сингаї Коростенського району. За даними поліції, близько 13:14 зіткнулися легковий автомобіль та автобус міжнародного сполучення.

Марія Скібінська загинула на місці. Разом із нею в автомобілі була 63-річна жінка, яка також загинула. В "5 каналі" повідомили, що це була мати журналістки – Наталія Скібінська, працівниця телеканалу.

Водій автобуса внаслідок аварії зазнав травм і був госпіталізований. Обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці.

Смерть Марії Скібінської підтвердив також її чоловік, військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Данило Зубко у Facebook. Захисник попросив не турбувати його та зазначив, що інформацію про поховання повідомлять згодом.

  • Марія Скібінська понад 18 років працювала в медіа. За свою професійну кар’єру вона працювала, зокрема, в інформаційному агентстві "РБК-Україна", медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine, а також на "5 каналі". 3 листопада 2025 року Скібінська стала головною редакторкою  "Фокусу".
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