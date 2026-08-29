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На Миколаївщині ввели локальні графіки відключень через наслідки російської атаки

Обмеження стосуватимуться 2 районів області та Миколаєва.

На Миколаївщині ввели локальні графіки відключень через наслідки російської атаки
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів
Фото: EPA/UPG

У Миколаєві, а також Миколаївському та Баштанському районах із 18:00 29 серпня запровадили локальні графіки відключень електроенергії. Наразі в них задіяні чотири черги – №1, №2, №3 та №4.

Про це повідомило "Миколаївобленерго" у Facebook.

Надалі впродовж вечірніх і нічних годин електроенергію подаватимуть споживачам почергово відповідно до графіків. Обмеження пов’язані з наслідками останньої російської атаки. 

Що передувало?

Вночі росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру Миколаївщини. Близько обіду 29 серпня електропостачання повернули в обласний центр та ще 400 населених пунктів, ще 70 залишались знеструмленими.

Лікарні та інші важливі об’єкти забезпечені генераторами, щоб продовжувати роботу навіть без централізованого електропостачання, зазначили в Миколаївській ОВА.

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