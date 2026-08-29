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Укрзалізниця залишила до ранку понеділка безкоштовний вхід до платних залів очікування

Для пасажирів рейсів із затримками понад 5 годин залізничники разом із партнерами World Central Kitchen готують «Залізні перекуси».

Укрзалізниця залишила до ранку понеділка безкоштовний вхід до платних залів очікування
Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця продовжила безкоштовний доступ до своїх платних залів очікування на вокзалах до ранку понеділка. 

Як повідомила пресслужба УЗ, у цих комфортних зонах пасажири можуть безкоштовно перепочити, зігрітися, зарядити гаджети, випити чаю чи води під час очікування свого поїзда.

Крім того, для рейсів із затримками понад 5 годин залізничники разом із партнерами World Central Kitchen готують спеціальні «Залізні перекуси» для пасажирів у дорозі.

Дізнатися актуальну інформацію про затримки поїздів можна на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua та через push-сповіщення у застосунку Укрзалізниці.

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