Сотні дронів уночі атакували Росію

За офіційною інформацією росіян, було не менше 313 безпілотників.

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Уночі 29 серпня сотні дронів атакували Росію. Вороже міністерство оборони заявило про збиття 312 БпЛА літакового типу.

Дрони літали над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Липецькою, Ростовською, Тульською, Московською областями, Татарстаном, Краснодарським краєм, акваторіями Чорного й Азовського морів та окупованим Кримом. Про наслідки міністерство оборони не повідомило.

Раніше Генштаб Збройних Сил повідомив про атаку Сил оборони на Крим і окуповану територію Донецької області. Уражено пункти управління й місця запуску ударних дронів.

Українські засоби ураження атакують територію Росії фактично щоденно. Діпстрайки проводять по військових об'єктах і інфраструктурі, яка дозволяє Кремлю заробляти кошти на продовження війни.