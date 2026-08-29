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У Миколаївську область почали повертати електроенергію після нічної атаки. Без живлення лишаються 230 населених пунктів

Ворог уночі атакував енергетику, а вранці – порти. 

У Миколаївську область почали повертати електроенергію після нічної атаки. Без живлення лишаються 230 населених пунктів
Фото: ДТЕК

Станом на 11 годину 29 серпня почалося відновлення електропостачання до Миколаєва, що був повністю знеструмленим внаслідок російського нічного удару по енергетиці. Повернули світло загалом до понад 200 населених пунктів. Ще близько 230 залишаються знеструмленими, повідомив в.о. голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. 

Вранці росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Постраждалих немає. 

Миколаївський міський голова закликав людей, яким уже повернули живлення, використовувати електроенергію ощадливо. Він попросив не вмикати потужні прилади одночасно, аби не створювати навантаження. Також рекомендовано не користуватися ліфтами через ризик аварій.

«Електротранспорт також поступово повертається до звичного графіку роботи, щоб не навантажувати мережу», – сказав він. 

Лікарні та інші важливі об’єкти забезпечені генераторами, щоб продовжувати роботу навіть без централізованого електропостачання.

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