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“Наразі таких планів немає”. В Офісі президента прокоментували інформацію щодо зниження мобілізаційного віку

Водоночас у Верховного Головнокомандувача підтримують визначення чітких термінів служби

“Наразі таких планів немає”. В Офісі президента прокоментували інформацію щодо зниження мобілізаційного віку
ілюстративне фото. Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса прокоментував інформацію щодо зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років.

“Я про це нічого не чув. Наразі таких планів, наскільки мені відомо, немає”, – зазначив він під час зустрічі з журналістами 28 серпня.

Водночас він заявив, що у Верховного Головнокомандувача підтримують визначення чітких термінів служби.

“Щодо термінів служби, я абсолютно підтримую чіткий і зрозумілий термін служби. Це підтримує Президент, і ми постійно шукаємо формат вирішення цього питання”, – сказав він. 

І додав:

“Загалом, я прихильник контрактної армії, і ми до цього маємо поступово йти”.

  • Тема зниження верхньої межі мобілізаційного віку з 60 до 50-55 років повернулася в публічний простір після нещодавніх заяв секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка.
  • Втім поки що жодного рішення немає: у парламенті наполягають, що на засіданнях комітету це питання не розглядали, а змінити верхню межу теоретично можна навіть без внесення змін до законів.
  • Детальніше про це читайте у тексті “Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
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