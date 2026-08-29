“Наразі таких планів немає”. В Офісі президента прокоментували інформацію щодо зниження мобілізаційного віку

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Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса прокоментував інформацію щодо зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років.

“Я про це нічого не чув. Наразі таких планів, наскільки мені відомо, немає”, – зазначив він під час зустрічі з журналістами 28 серпня.

Водночас він заявив, що у Верховного Головнокомандувача підтримують визначення чітких термінів служби.

“Щодо термінів служби, я абсолютно підтримую чіткий і зрозумілий термін служби. Це підтримує Президент, і ми постійно шукаємо формат вирішення цього питання”, – сказав він.

І додав:

“Загалом, я прихильник контрактної армії, і ми до цього маємо поступово йти”.