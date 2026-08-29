Уночі ворог прицільно вдарив по авто швидкої допомоги на території лікарні в Сумах

Цей удар минувся без потерпілих, але іншими обстрілами росіяни поранили в обласному центрі 13 людей.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Атака на швидку допомогу в Сумах

За минулу добу Росія провела майже 50 обстрілів Сумської області. Била по 20 населених пунктах у восьми громадах. Повітряна тривога тривала 23 години з 24.

Обласний центр Росія обстріляла ракетними системами залпового вогню. Постраждали 12 людей: чоловіки віком 41, 52, 23, 41, 65, 58, 39, 35, 62 роки, жінки віком 67, 47 років, повідомили в ОВА.

«Внаслідок удару ворожого безпілотника травмовано 40-річного чоловіка. До медичного закладу звернулись 15-річна дівчина та 49-річна жінка, які були травмовані 27 серпня внаслідок влучання КАБів у Сумській громаді», – розповіли в адміністрації про потерпілих від інших ударів.

Реклама

Уночі росіяни свідомо атакували безпілотником автомобілі швидкої допомоги у Сумах, що стояли на території лікарні.

Пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги, цивільну машину та вхід до медзакладу.

«На щастя, люди не постраждали. Автомобілі мали чітке маркування. росіяни бачили, куди спрямовували удар», – повідомив голова ОВА Олег Григоров.

Найбільшу кількість ударів 28 серпня фіксували в Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби. Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Юнаківська

Березівська

Есманьська

Середино-Будська

Новослобідська

Великописарівська

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: