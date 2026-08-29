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Уночі ворог прицільно вдарив по авто швидкої допомоги на території лікарні в Сумах

Цей удар минувся без потерпілих, але іншими обстрілами росіяни поранили в обласному центрі 13 людей. 

Уночі ворог прицільно вдарив по авто швидкої допомоги на території лікарні в Сумах
Атака на швидку допомогу в Сумах
Фото: Сумська ОВА Facebook

За минулу добу Росія провела майже 50 обстрілів Сумської області. Била по 20 населених пунктах у восьми громадах. Повітряна тривога тривала 23 години з 24. 

Обласний центр Росія обстріляла ракетними системами залпового вогню. Постраждали 12 людей: чоловіки віком 41, 52, 23, 41, 65, 58, 39, 35, 62 роки, жінки віком 67, 47 років, повідомили в ОВА

«Внаслідок удару ворожого безпілотника травмовано 40-річного чоловіка. До медичного закладу звернулись 15-річна дівчина та 49-річна жінка, які були травмовані 27 серпня внаслідок влучання КАБів у Сумській громаді», – розповіли в адміністрації про потерпілих від інших ударів. 

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Уночі росіяни свідомо атакували безпілотником автомобілі швидкої допомоги у Сумах, що стояли на території лікарні. 

Пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги, цивільну машину та вхід до медзакладу.

«На щастя, люди не постраждали. Автомобілі мали чітке маркування. росіяни бачили, куди спрямовували удар», – повідомив голова ОВА Олег Григоров. 

Найбільшу кількість ударів 28 серпня фіксували в Сумському та Шосткинському районах. 

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби. Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська сільська 
  • Юнаківська
  • Березівська
  • Есманьська
  • Середино-Будська
  • Новослобідська
  • Великописарівська

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення медичного закладу, транспортні засоби;
  • у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено адмінбудівлю та нежитлове приміщення;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, знищено транспортний засіб;
  • у Зноб-Новгородській Середино-Будській, Хутір-Михайлівській громадах внаслідок обстрілів, завданих раніше, зруйновано та пошкоджено приватні домоволодіння, інше майно, у Середино-Будській громаді – об’єкти цивільної інфраструктури. 
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