Внаслідок російської атаки на Київщині є загиблі

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Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що через російську атаку у Бучанському районі є жертви.

Наразі остаточна інформація щодо кількості загиблих невідома, оскільки рятувальники продовжують роботу на місці влучання.

Із місця події було евакуйовано 200 людей, серед яких є діти. Триває ліквідація пожежі.