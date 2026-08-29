Внаслідок російської атаки на Київщині є загиблі

Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що через російську атаку у Бучанському районі є жертви.
Наразі остаточна інформація щодо кількості загиблих невідома, оскільки рятувальники продовжують роботу на місці влучання.
Із місця події було евакуйовано 200 людей, серед яких є діти. Триває ліквідація пожежі.
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