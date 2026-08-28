Корецький про пожежу з детонацією на Київщині: трагедія у Вишневому не стала уроком

Прем'єр заявив, що очікує від правоохоронців миттєвої та суворої реакції.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заслухав доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де виникла пожежа з детонацією.

Про це прем'єр Сергій Корецький повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Він зазначив, що на місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації. Залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки.

"Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися", - заявив Корецький.

Прем'єр додав, що очікує від правоохоронців миттєвої та суворої реакції.