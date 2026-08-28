Корецький про пожежу з детонацією на Київщині: трагедія у Вишневому не стала уроком

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заслухав доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де виникла пожежа з детонацією.
Про це прем'єр Сергій Корецький повідомив на своїй сторінці в Telegram.
Він зазначив, що на місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації. Залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки.
"Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися", - заявив Корецький.
Прем'єр додав, що очікує від правоохоронців миттєвої та суворої реакції.
- 28 серпня ввечері внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі Київщини горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 «Київ — Чоп» з 15-го по 32-й км.