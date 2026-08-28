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Гідрометцентр: на вихідних в Україні потеплішає, подекуди пройдуть короткочасні дощі

Температура повітря вдень підніметься до +30°.

Гідрометцентр: на вихідних в Україні потеплішає, подекуди пройдуть короткочасні дощі
Прогноз погоди на 29 серпня
Фото: Український гідрометцентр в Fаcebook

На вихідних 29-30 серпня в Україні потеплішає. Місцями прогнозуються короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В суботу, 29 серпня без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

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Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 9-14°, на півдні країни 13-18°; вдень 23-28°. 

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°.

У неділю, 30 серпня, у більшості північних, центральних і західних областей місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, вдень 23-30°.

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