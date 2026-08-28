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207 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському напрямку.

207 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби 28 серпня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог завдав 54 авіаційних удари, скинув 203 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5315 дронів-камікадзе та здійснив 2106 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно–Слобожанському напрямку Сили оборони успішно відбили одну атаку противника.

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Захарівки, Охрімівки та Волохівки; два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Новоосинове.

Дев'ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Шийківки, Греківки, Ставків, Лиману та Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили п'ять спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки та Рай–Олександрівки; ще одне боєзіткнення триває.

П'ять ворожих штурмів зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Заповідного та Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Новоселівки; ще два боєзіткнення тривають.

Усього 31 атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Софіївка, Вільне, Добропілля, Новогришине, Котлине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Муравка, Біляківка та Новопавлівка.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 45 окупантів та 13 — поранено; знищено три одиниці спеціальної техніки та 18 укриттів ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 68 укриттів противника. Знищено або подавлено 256 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Три атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Піддубного, Маліївки та Рибного; ще одна атака триває.

Тринадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка, Гірке, Долинка, Копані та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника в районах Красногірського та Новопавлівки.

На Придніпровському напрямку сьогодні штурмових дій противника не зафіксовано .

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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