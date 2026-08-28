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ВАКС заарештував двох військовослужбовців у справі про хабарництво

Їх відправили під варту до 24 жовтня.

ВАКС заарештував двох військовослужбовців у справі про хабарництво
ВАКС
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ і обрав запобіжні заходи для двох військовослужбовців, яких підозрюють у хабарництві.

Як повідомила пресслужба ВАКС, обидва військові будуть під вартою два місяці - до 24 жовтня включно. Для першого підозрюваного судді призначили альтернативу у вигляді застави розміром 1,5 мільйона гривень, а для іншого — 998,4 тисячі гривень.

Одного з військових правоохоронці підозрюють в одержанні хабаря службовою особою, а другого — у пособництві в цьому злочині.

  • НАБУ повідомило раніше, що військові вимагали від представників підприємства гроші за безперешкодне прийняття засобів радіоелектронної боротьби.
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