ВАКС заарештував двох військовослужбовців у справі про хабарництво

Їх відправили під варту до 24 жовтня.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ і обрав запобіжні заходи для двох військовослужбовців, яких підозрюють у хабарництві.

Як повідомила пресслужба ВАКС, обидва військові будуть під вартою два місяці - до 24 жовтня включно. Для першого підозрюваного судді призначили альтернативу у вигляді застави розміром 1,5 мільйона гривень, а для іншого — 998,4 тисячі гривень.

Одного з військових правоохоронці підозрюють в одержанні хабаря службовою особою, а другого — у пособництві в цьому злочині.