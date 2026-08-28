Окупанти атакували безпілотником житлові квартали Херсона: є постраждалі

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Окупанти атакували з безпілотника житлові квартали в Корабельному районі Херсона. Двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Внаслідок атаки постраждав 14-річний хлопець. В нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення шиї, тулуба, рук і ніг. Медики надають потерпілому необхідну допомогу та продовжують обстеження.

36-річна мати хлопчика також госпіталізована. В жінки мінно-вибухова травма та уламкові поранення грудної клітини й ноги.