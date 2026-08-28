Окупанти атакували безпілотником житлові квартали Херсона: є постраждалі

Окупанти атакували з безпілотника житлові квартали в Корабельному районі Херсона. Двоє людей дістали поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Внаслідок атаки постраждав 14-річний хлопець. В нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення шиї, тулуба, рук і ніг. Медики надають потерпілому необхідну допомогу та продовжують обстеження.
36-річна мати хлопчика також госпіталізована. В жінки мінно-вибухова травма та уламкові поранення грудної клітини й ноги.
- Сьогодні вночі росіяни атакували безпілотниками Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона. Семеро людей постраждали.