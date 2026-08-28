Росіяни атакували три райони Херсона, є поранені (оновлено)

У лікарні померла жертва атаки на маршрутку 19 серпня.

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Сьогодні вночі росіяни атакували безпілотниками Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

У Дніпровському районі близько 04:50 внаслідок атаки російського дрона постраждало подружжя – 69-річний чоловік та його 70-річна дружина.

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Чоловік отримав множинні уламкові поранення тулуба та кінцівок. Його госпіталізували до хірургічного відділення.

Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Наразі вона проходить дообстеження.

Також унаслідок атаки російського дрона на авто постраждав 47-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Медики діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення спини.

Окрім того, до лікарні звернувся 44-річний працівник одного з комунальних підприємств, який постраждав внаслідок дронової атаки близько 03:30.

Він дістав мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять дообстеження постраждалого.

Близько 05:45 російські окупанти атакували таксі у Корабельному районі міста. Внаслідок удару постраждав 50-річний чоловік, який самостійно звернувся до лікарні по допомогу.

У нього діагностували контузію, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Близько 03:30 російські окупанти з дрона атакували одну з лікарень у Дніпровському районі. Постраждав 53-річний херсонець.

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Чоловік сам звернувся до медиків. Попередньо, в нього - мінно-вибухова травма. Триває дообстеження.

Співробітники поліції доставили до лікарні 38-річного херсонця, який постраждав внаслідок атаки ворожого безпілотника на авто в Центральному районі близько години тому.

Чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення лівого передпліччя. Медики надають потерпілому необхідну допомогу та продовжують обстеження.

Окрім того, у лікарні померла 48-річна жінка, яка дістала важкі поранення 19 серпня у Корабельному районі внаслідок дронової атаки на маршрутне таксі.