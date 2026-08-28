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ДПСУ не фіксує нарощування білоруських військ біля кордону, але загроза зберігається

Українська сторона стежить за ситуацією не лише у прикордонні, а й у глибині території Білорусі.

ДПСУ не фіксує нарощування білоруських військ біля кордону, але загроза зберігається
Кордон з Білоруссю /Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Кирило Тимошенко

У ДПСУ наразі не бачать активного нарощування білоруського військового угруповання безпосередньо біля державного кордону України. Водночас загроза з території Білорусі залишається, оскільки Мінськ продовжує підтримувати Росію.

Про це в ефірі "Єдиних новин" заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, ані поблизу кордону, ані безпосередньо вздовж лінії державного рубежу не спостерігається формування угруповання, яке свідчило б про підготовку до активних дій.

Водночас українська сторона продовжує стежити за ситуацією не лише безпосередньо біля кордону, а й у глибині білоруської території. Розвіддані передають органам військового управління, щоб за необхідності вони могли посилити відповідні напрямки.

  • У Гомельській області Білорусі, приблизно за 40 км від кордону з Україною, продовжують будувати новий військовий полігон. Для нього створюють окрему залізничну гілку довжиною близько 1,2 км, яка буде з’єднана зі станцією Якимівка та зможе приймати військові ешелони до 60 вагонів.
  • На території полігону також облаштовують вантажний комплекс із платформою та рампами для завантаження і вивантаження колісної та гусеничної військової техніки.  За попередніми даними, полігон може бути пов’язаний із Силами спеціальних операцій Білорусі.
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