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СБУ викрила розкрадання понад 12 млн грн на закупівлі FPV-дронів для оборонців Харкова

Організатором оборудки є колишній командир бригади ТрО на Київщині, який під час оборудки перебував на посаді.

СБУ викрила розкрадання понад 12 млн грн на закупівлі FPV-дронів для оборонців Харкова
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила, що викрила розкрадання понад 12 млн грн на закупівлі FPV-дронів для оборонців Харкова.

«Департамент військової контррозвідки у взаємодії з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ викрили групу осіб, які привласнили бюджетні кошти під час закупівлі безпілотних систем для української армії», – розповіли у пресслужбі відомства

Встановили, що організатором оборудки є колишній командир бригади ТрО на Київщині, який на момент розкрадання грошей перебував на посаді.

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За матеріалами справи, він організував закупівлю 580 FPV-дронів на загальну суму понад 12 млн грн, залучивши до схеми інших осіб. У подальшому безпілотники мали бути доставлені воїнам ЗСУ на Харківському напрямку.

Утім, за наявними даними, договори на поставку озброєння були фіктивними. Жоден із «законтрактованих» безпілотників не надійшов до українських захисників, і це негативно позначилося на виконанні завдань на передовій.

Попри це ділки організували оформлення документів так, ніби дрони були передані військовим. Зокрема, посадовець надав на підпис підроблені акти приймання-передачі БпЛА без фактичної поставки.

знайдені під час обшуків докази
Фото: СБУ
знайдені під час обшуків докази
Знайдені під час обшуків докази
Фото: СБУ
Знайдені під час обшуків докази

Згодом фігурант вимагав від особового складу приховати відсутність безпілотників під час перевірки та оформити списання майна як втраченого на полі бою.

Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем служби разом із ще трьома особами.

Відповідно до наказу командувача Сил територіальної оборони ЗСУ фігуранта звільнили із займаної посади.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

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