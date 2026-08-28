СБУ затримала агентку ФСБ, яка збирала дані для ударів по Черкащині та Полтавщині

Потрібні ворогу об’єкти жінка шукала під час прогулянок і фотографувала.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Служба безпеки України затримала жительку Черкаської області, яка, за даними слідства, передавала ФСБ координати українських військових і цивільних об’єктів. Отриману інформацію росіяни могли використовувати для підготовки ударів по Черкаській та Полтавській областях.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Жінка збирала дані про об’єкти енергетики, критичної інфраструктури та державні установи. Також вона намагалася виявити позиції української ППО, запасні командні пункти, місця перебування військових і техніки Сил оборони.

Реклама

До співпраці з російською спецслужбою жінка погодилася після знайомства з її представниками в Telegram. Вона шукала там можливості легкого заробітку.

Після вербування агентка регулярно їздила до сусідньої Полтавської області. Потрібні росіянам об’єкти вона шукала під час прогулянок, непомітно фотографувала та знімала їх. Потім передавала ФСБ фото, відео та координати.

На Черкащині вона виконувала схожі завдання. Затримали жінку після чергової розвідки. У разі обвинувального вироку російській агентці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ