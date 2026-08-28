СБУ затримала агентку ФСБ, яка збирала дані для ударів по Черкащині та Полтавщині

Служба безпеки України затримала жительку Черкаської області, яка, за даними слідства, передавала ФСБ координати українських військових і цивільних об’єктів. Отриману інформацію росіяни могли використовувати для підготовки ударів по Черкаській та Полтавській областях.
Про це СБУ повідомила у Telegram.
Жінка збирала дані про об’єкти енергетики, критичної інфраструктури та державні установи. Також вона намагалася виявити позиції української ППО, запасні командні пункти, місця перебування військових і техніки Сил оборони.
До співпраці з російською спецслужбою жінка погодилася після знайомства з її представниками в Telegram. Вона шукала там можливості легкого заробітку.
Після вербування агентка регулярно їздила до сусідньої Полтавської області. Потрібні росіянам об’єкти вона шукала під час прогулянок, непомітно фотографувала та знімала їх. Потім передавала ФСБ фото, відео та координати.
На Черкащині вона виконувала схожі завдання. Затримали жінку після чергової розвідки. У разі обвинувального вироку російській агентці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- Напередодні СБУ заявила, що росіяни посилюють спроби вербувати родичків українських військовополонених. Представники російських спецслужб або пов’язані з ними люди найчастіше виходять на зв’язок із сім’ями телефоном, через месенджери чи відеозв’язок. В окремих випадках контакти відбуваються навіть у присутності самого полоненого.
- Родичів можуть намагатися змусити передати інформацію. Йдеться, зокрема, про розташування українських військових об’єктів і підрозділів, маршрути пересування техніки та військовослужбовців, а також контакти й персональні дані українських захисників. За це обіцяють нібито полегшити умови утримання їхніх близьких або посприяти включенню полонених до списків на обмін.