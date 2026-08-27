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СБУ: Росія посилює спроби вербувати родичів українських військовополонених

Найчастіше ворожі спецслужби виходять на зв’язок телефоном або через месенджери.

СБУ: Росія посилює спроби вербувати родичів українських військовополонених
Мітинг на підтримку військовополонених
Фото: Анатолій Сірик

Російські спецслужби активізували спроби вербування українців, чиї близькі перебувають у російському полоні. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

В СБУ закликали родичів військовополонених не погоджуватися на співпрацю з ворогом. Представники російських спецслужб або пов’язані з ними люди найчастіше виходять на зв’язок із сім’ями телефоном, через месенджери чи відеозв’язок. В окремих випадках контакти відбуваються навіть у присутності самого полоненого.

Під час таких розмов родичів можуть намагатися змусити передати інформацію. Йдеться, зокрема, про розташування українських військових об’єктів і підрозділів, маршрути пересування техніки та військовослужбовців, а також контакти й персональні дані українських захисників.

За даними СБУ, завербованих можуть намагатися залучити до диверсій, терактів, замовних убивств. Щоб схилити людей до співпраці, російська сторона обіцяє нібито полегшити умови утримання їхніх близьких або посприяти включенню полонених до списків на обмін. 

У СБУ наголошують:  співпраця з російськими спецслужбами не впливає на рішення щодо обміну. Окремо правоохоронці фіксують випадки шахрайства. Зловмисники можуть вимагати у родичів гроші.

  • Служба безпеки викрила п’ятьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Вони виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян, зокрема обстріли українських міст. Затримання відбулись в Одесі, Херсоні, Черкасах, Сумах та Запоріжжі. Затримані виправдовували російські обстріли, писали коментарі в інтернеті та передавали розвіддані ворожій армії.
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