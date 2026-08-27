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Російські війська обстріляли центр Нікополя з артилерії

Щонайменше п’ятеро людей поранені внаслідок удару.

Російські війська обстріляли центр Нікополя з артилерії
Росія вдарила по Нікополю
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вдень обстріляли центральну частину Нікополя Дніпропетровської області. Внаслідок артилерійської атаки поранень зазнали п’ятеро людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Серед постраждалих – 55-річна жінка та 72-річний чоловік. Обох госпіталізували у важкому стані. Ще один поранений, 71-річний чоловік, перебуває в лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Двоє інших постраждалих після надання необхідної допомоги лікуватимуться вдома.

Обстріл спричинив пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, внаслідок атаки постраждали навчальні заклади, магазини, кафе, банківські установи та автомобілі.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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