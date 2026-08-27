Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Служба безпеки викрила ще п’ятьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Вони виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян, зокрема обстріли українських міст.

Про це розповіла пресслужба СБУ.

У Одесі затримали керівницю однієї з районних адміністрацій міськради, яка вихваляла тимчасову окупацію східних регіонів України. Задокументували, як вона публікувала свої антиукраїнські дописи у різних чатах Телеграм-каналів.

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У Запоріжжі викрили місцевого жителя, який після самовільного залишення військової частини намагався влаштуватися до оборонного заводу. Зʼясували, що дезертир писав прокремлівські коментарі в російських соцмережах – «Однокласники» та «ВКонтакте», де героїзував збройні угруповання РФ.

У Сумах підозру отримала очільниця однієї з комунальних установ міськради. За матеріалами справи, чиновниця виправдовувала російські обстріли обласного центру та прилеглих районів, а також агітувала за підтримку збройних угруповань РФ. Посадовиця поширювала прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили місцеву безробітну, яка зареєструвалася у ворожому чат-боті для передачі росіянам розвідданих про внутрішню обстановку у прифронтовому місті. Російські спецслужбісти використовують інтернет-ресурс для збору інформації про Сили оборони та учасників руху опору на лівобережжі південного регіону.

У Черкасах викрили ще одного агітатора, який у Телеграмі поширював фейки про українських військових та оперативну ситуацію на фронті, а також заперечував повномасштабну агресію РФ.

Ініційовані СБУ судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Під час обшуків у затриманих вилучили телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили агітаторам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини, вчинене в умовах воєнного стану).

Затриманим загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.