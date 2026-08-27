Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці викрили ще пʼятьох проросійських агітаторів

Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці викрили ще пʼятьох проросійських агітаторів
Затримання підозрюваних
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще п’ятьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Вони виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян, зокрема обстріли українських міст.

Про це розповіла пресслужба СБУ

У Одесі затримали керівницю однієї з районних адміністрацій міськради, яка вихваляла тимчасову окупацію східних регіонів України. Задокументували, як вона публікувала свої антиукраїнські дописи у різних чатах Телеграм-каналів.

Реклама

У Запоріжжі викрили місцевого жителя, який після самовільного залишення військової частини намагався влаштуватися до оборонного заводу. Зʼясували, що дезертир писав прокремлівські коментарі в російських соцмережах – «Однокласники» та «ВКонтакте», де героїзував збройні угруповання РФ. 

У Сумах підозру отримала очільниця однієї з комунальних установ міськради. За матеріалами справи, чиновниця виправдовувала російські обстріли обласного центру та прилеглих районів, а також агітувала за підтримку збройних угруповань РФ. Посадовиця поширювала прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

У Херсоні кіберфахівці СБУ викрили місцеву безробітну, яка зареєструвалася у ворожому чат-боті для передачі росіянам розвідданих про внутрішню обстановку у прифронтовому місті. Російські спецслужбісти використовують інтернет-ресурс для збору інформації про Сили оборони та учасників руху опору на лівобережжі південного регіону.

У Черкасах викрили ще одного агітатора, який у Телеграмі поширював фейки про українських військових та оперативну ситуацію на фронті, а також заперечував повномасштабну агресію РФ. 

Ініційовані СБУ судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ. 

Під час обшуків у затриманих вилучили телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили агітаторам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини, вчинене в умовах воєнного стану).

Затриманим загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies