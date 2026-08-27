Зеленський: на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від європейських союзників

Президент наголосив на важливості додаткових пакетів для захисту від балістики.

Після нічної російської атаки президент України Володимир Зеленський розповів про важливі рішення від союзників на посилення української ППО.

Глава держави у телеграмі зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків комбінованого російського удару дронами та балістикою.

Зокрема росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині, на Харківщині вдарили по житлових будинках, а в Краматорську КАБ атакував багатоповерхівку. Чотирьох людей підрозділам ДСНС вдалося врятувати. Три людини постраждали у Запоріжжі, двоє – у Кривому Розі.

«Був удар по житловій багатоповерхівці в Одесі. У Чубинському на Київщині всі необхідні служби залучені, щоб ліквідувати пожежі на підприємствах після удару дронами», – написав Зеленський.

Він зауважив, що Росія продовжує вкладатись у ракети і розширення своєї війни, тому потрібно більше протидії цьому.

«Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від наших європейських союзників. Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики, передусім через PURL. Все, що посилює захист неба, фактично зберігає життя українців та українок щодня. Щоб збити російське бажання воювати далі, потрібне ефективне збиття ракет, за які так чіпляється Москва, щоб війну не зупиняти. Вдячний кожному, хто це розуміє та допомагає», – повідомив Зеленський.