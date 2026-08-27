Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСуспільствоВійна

Семеро мешканців Харківщини постраждали через російські атаки

Росія атакували область дронами різних типів. 

Семеро мешканців Харківщини постраждали через російські атаки
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину дронами різних типів. Постраждали семеро мешканців області. Ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. В с. Зелений Гай Великобурлуцької громади поранений 57-річний чоловік і 55-річна жінка; а у сел. Великий Бурлук зазнала поранень 68-річна жінка. В м. Дергачі отримали гостру реакцію на стрес 87-річний чоловік і 89-річна жінка, а у м. Лозова зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка. 

Реклама

Ворог атакував БпЛА Київський та Індустріальний райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 5 БпЛА типу «Молнія»;
  • 10 fpv-дронів;
  • 56 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено АЗС, автомобіль, магазин, аптеку, багатоквартирний будинок. 

В Богодухівському районі понівечений автомобіль у с. Калинове, дитячий заклад та ангар із пшоном у Золочеві. 

В Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі у с. Зелений Гай та сел. Великий Бурлук і багатоквартирний будинок і с. Сподобівка. 

У Ізюмському районі пошкоджено ферму у с. Волобуївка та склад у м. Барвінкове. 

А в Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, сільськогосподарську техніку в м. Дергачі і приватний будинок т електромережі в с. Безруки, а також дачний будинок у с. Білаші. 

Реклама

В Лозівському районі пошкоджено готель у с. Добровілля і торгівельний центр та 13 багатоквартирних будинків в м. Лозова. 

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок в с. Кам'яна Яруга. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 245 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 55 390 людей.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies