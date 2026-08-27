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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину дронами різних типів. Постраждали семеро мешканців області. Ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. В с. Зелений Гай Великобурлуцької громади поранений 57-річний чоловік і 55-річна жінка; а у сел. Великий Бурлук зазнала поранень 68-річна жінка. В м. Дергачі отримали гостру реакцію на стрес 87-річний чоловік і 89-річна жінка, а у м. Лозова зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка.

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Ворог атакував БпЛА Київський та Індустріальний райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 БпЛА типу «Молнія»;

10 fpv-дронів;

56 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено АЗС, автомобіль, магазин, аптеку, багатоквартирний будинок.

В Богодухівському районі понівечений автомобіль у с. Калинове, дитячий заклад та ангар із пшоном у Золочеві.

В Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі у с. Зелений Гай та сел. Великий Бурлук і багатоквартирний будинок і с. Сподобівка.

У Ізюмському районі пошкоджено ферму у с. Волобуївка та склад у м. Барвінкове.

А в Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, сільськогосподарську техніку в м. Дергачі і приватний будинок т електромережі в с. Безруки, а також дачний будинок у с. Білаші.

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В Лозівському районі пошкоджено готель у с. Добровілля і торгівельний центр та 13 багатоквартирних будинків в м. Лозова.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок в с. Кам'яна Яруга.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 245 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 55 390 людей.