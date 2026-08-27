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У Запорізькій області ворог поранив сімох людей

Троє із поранених є неповнолітніми. 

У Запорізькій області ворог поранив сімох людей
Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російська армія завдала ударів по 56 населених пунктах Запорізькой області 738 ударів. Поранені семеро людей, зокрема троє дітей.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, у Запоріжжі російський безпілотник ударив по нежитловій будівлі. Поранень дістали дівчата 17 років та 41-річний чоловік. 

Ворог спрямував 6 ракет по Запоріжжю.

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Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Новоолександрівці, Заливному, Васильковому, Миролюбівці, Шевченківському, Малій Токмачці, Сонячному, Васинівці, Микільському, Вільнянці, Червоній Криниці, Омельнику, Свободі та Червоному Яру.

482 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Комишуваху, Біленьке, Розумівку, Смоляне, Григорівку, Новоолександрівку, Річне, Веселянку, Запасне, Новояковлівку, Бекарівку, Матвіївку, Новоіванівське, Ясну Поляну, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Червону Криницю, Омельник та Васинівку.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Приморському, Гіркому та Верхній Терсі.

228 артилерійських ударів прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запасному, Новояковлівці, Запорожцю, Степногірську, Плавнях, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Преображенці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Васинівці, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці та Цвітковому.

Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

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