Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за середу, 26 серпня: удар по бізнес-центру в Лозовій, майже 190 бойових зіткнень, Зеленський і Драпатий на фронті

Бойові дії на Донеччині, 189 бойових зіткнень, ворожі обстріли, українці у зоні стихійного лиха в Непалі. Яким запам’ятається 1645-й день повномасштабної війни.

Головне за середу, 26 серпня: удар по бізнес-центру в Лозовій, майже 190 бойових зіткнень, Зеленський і Драпатий на фронті
Повені і зсув на кордоні між Тибетом і Непалом
Фото: The Daily Star

Удень 26 серпня росіяни атакували Лозову на Харківщині. Ворог вдарив по бізнес-центру в щільній житловій забудові. Є постраждалі, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Унаслідок атаки будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки.

"Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади", - зазначив Сергій Зеленський.

Реклама

10 людей поранені, деякі з них у важкому стані.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 серпня на фронті від початку доби відбулося 189 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулось на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 серпня – в новині.

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Михайло Драпатий 26 серпня відвідали Олександрівський напрямок фронту, де триває наступальна операція Сил оборони, і зустрілися з захисниками з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Президент повідомив, що з командирами обговорили посилення захисту.

Зеленський нагородив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» І–ІІІ ступенів, а також медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

Більше інформації – в новині.

Реклама

26 серпня своє традиційне звернення президент Володимир Зеленський записав на тлі стели на в'їзді до Запоріжжя.

Президент зазначив, що Україна продовжуватиме активну оборону. Разом з головкомом Михайлом Драпатим і Генштабом визначили порядок подальших кроків.

«Перше – будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький», – сказав президент.

Докладніше – в новині.

Військова контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала схему із продажу ліків для медзакладів і Сил оборони за штучно завищеними цінами.

Збитки для державного бюджету перевищують 80 мільйонів гривень, повідомила СБУ. Під час заходів у Київській і Львівській областях, а також у Дніпрі правоохоронці затримали чотирьох представників комерційних структур.

Зловмисники закуповували препарати у виробників та імпортерів, а потім продавали їх бюджетним медустановам за цінами, які суттєво перевищували встановлену державою граничну 10-відсоткову надбавку.

Більше інформації – в новині.

Посольства України в Індії і КНР звернулися із запитами до компетентних органів щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок зсувів на кордоні між Тибетом і Непалом.

Реклама

Станом на 21.45 МЗС повідомило про понад пів сотні українців, яких вважають зниклими безвісти.

«До МЗС надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв’язку з групою туристів 46 громадян України у зоні стихійного лиха. Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадяни України. Посольства України в Індії та КНР тримають звʼязок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцезнаходження українських громадян», - заявило відомство.

Міністерство додало, що поки немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих.

На місці інциденту працює почесний консул України в Непалі. МЗС, Департамент консульської служби і посольства працюють над отриманням інформації та взаємодією з родинами громадян, з якими немає заʼязку.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies