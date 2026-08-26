Головне за середу, 26 серпня: удар по бізнес-центру в Лозовій, майже 190 бойових зіткнень, Зеленський і Драпатий на фронті

Бойові дії на Донеччині, 189 бойових зіткнень, ворожі обстріли, українці у зоні стихійного лиха в Непалі. Яким запам’ятається 1645-й день повномасштабної війни.

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Повені і зсув на кордоні між Тибетом і Непалом

Удень 26 серпня росіяни атакували Лозову на Харківщині. Ворог вдарив по бізнес-центру в щільній житловій забудові. Є постраждалі, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Унаслідок атаки будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки.

"Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади", - зазначив Сергій Зеленський.

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10 людей поранені, деякі з них у важкому стані.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 серпня на фронті від початку доби відбулося 189 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулось на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 серпня – в новині.

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Михайло Драпатий 26 серпня відвідали Олександрівський напрямок фронту, де триває наступальна операція Сил оборони, і зустрілися з захисниками з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Президент повідомив, що з командирами обговорили посилення захисту.

Зеленський нагородив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» І–ІІІ ступенів, а також медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

Більше інформації – в новині.

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26 серпня своє традиційне звернення президент Володимир Зеленський записав на тлі стели на в'їзді до Запоріжжя.

Президент зазначив, що Україна продовжуватиме активну оборону. Разом з головкомом Михайлом Драпатим і Генштабом визначили порядок подальших кроків.

«Перше – будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький», – сказав президент.

Докладніше – в новині.

Військова контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала схему із продажу ліків для медзакладів і Сил оборони за штучно завищеними цінами.

Збитки для державного бюджету перевищують 80 мільйонів гривень, повідомила СБУ. Під час заходів у Київській і Львівській областях, а також у Дніпрі правоохоронці затримали чотирьох представників комерційних структур.

Зловмисники закуповували препарати у виробників та імпортерів, а потім продавали їх бюджетним медустановам за цінами, які суттєво перевищували встановлену державою граничну 10-відсоткову надбавку.

Більше інформації – в новині.

Посольства України в Індії і КНР звернулися із запитами до компетентних органів щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих внаслідок зсувів на кордоні між Тибетом і Непалом.

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Станом на 21.45 МЗС повідомило про понад пів сотні українців, яких вважають зниклими безвісти.

«До МЗС надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв’язку з групою туристів 46 громадян України у зоні стихійного лиха. Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадяни України. Посольства України в Індії та КНР тримають звʼязок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцезнаходження українських громадян», - заявило відомство.

Міністерство додало, що поки немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих.

На місці інциденту працює почесний консул України в Непалі. МЗС, Департамент консульської служби і посольства працюють над отриманням інформації та взаємодією з родинами громадян, з якими немає заʼязку.

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