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В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених

В Україні від початку дії розширеного неонатального скринінгу підтвердили 1 170 випадків рідкісних спадкових або вроджених захворювань у новонароджених. Серед них — 84 випадки спінальної м’язової атрофії. 

Про це повідомила Національна служба здоров’я України.

В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Фото: unsplash/ hollie santos

Розширений неонатальний скринінг дає змогу виявити захворювання ще до появи перших помітних симптомів. Зараз новонароджених перевіряють на 21 рідкісне спадкове або вроджене захворювання. Серед них — спінальна м’язова атрофія, муковісцидоз, фенілкетонурія, вроджений гіпотиреоз та первинні імунодефіцити.

Пакет Програми медичних гарантій «Неонатальний скринінг» діє з жовтня 2022 року. За цей час в Україні провели 608 082 дослідження. У 4 924 випадках результати потребували додаткової перевірки, а у 1 170 — патологію підтвердили.

Раннє виявлення таких захворювань має вирішальне значення, оскільки дозволяє провести додаткову діагностику та, за потреби, розпочати лікування ще до розвитку тяжких проявів хвороби.

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Кров для скринінгу беруть із п’ятки дитини на 48–72 годині життя за письмовою згодою батьків. Зразки передають до одного з чотирьох регіональних центрів, де проводять лабораторні дослідження. Для родини послуга є безоплатною.

Якщо результат потребує уточнення, батьків можуть запросити на повторний забір крові. Це ще не означає, що у дитини є захворювання. Остаточний діагноз встановлюють після додаткових обстежень. Якщо патологію підтверджують, із родиною зв’язуються фахівці медико-генетичного центру та координують подальші дії.

До розширення програми новонароджених в Україні перевіряли лише на чотири спадкові захворювання. Тепер перелік значно ширший, що дозволяє виявляти більше рідкісних хвороб у перші дні життя.

Паралельно в Україні розвивають мережу центрів орфанних захворювань та систему забезпечення пацієнтів необхідним лікуванням.

За даними МОЗ, лише у 2025 році державне підприємство «Медичні закупівлі України» придбало понад 100 позицій лікарських засобів і медичних виробів для пацієнтів із рідкісними захворюваннями на понад 3,8 млрд гривень.

Зокрема, понад 1,2 млрд гривень спрямували на інноваційні лікарські засоби в межах договорів керованого доступу. Серед іншого, йдеться про препарати для лікування спінальної м’язової атрофії 1 типу, хвороби Фабрі, хвороби Гоше, мукополісахаридозів та первинних імунодефіцитів.

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