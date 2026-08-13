Від початку 2026 року 6 290 пацієнток скористалися послугами лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у межах Програми медичних гарантій.

На оплату послуг за пакетом лікування безпліддя із застосуванням ДРТ у 2026 році Національна служба здоров’я України уклала договори на понад 699,8 млн гривень.

Допоміжні репродуктивні технології включають, зокрема, медикаментозну стимуляцію овуляції, забір яйцеклітин і підготовку сперми, запліднення in vitro, у тому числі методом ICSI, культивування та перенесення ембріонів, необхідні обстеження, моніторинг і лікарські засоби. За медичними показаннями також доступна преімплантаційна медико-генетична діагностика.

З 2024 року лікування безпліддя за допомогою ДРТ в Україні є безоплатним у державних, комунальних і приватних медзакладах, які мають відповідний договір із НСЗУ.

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Безоплатне лікування доступне за наявності діагнозу «жіноче безпліддя» або «чоловіче безпліддя». Серед основних умов — вік пацієнтки до 41 року включно на момент початку лікувального циклу, висновок мультидисциплінарного консиліуму про показання до проведення ДРТ та відсутність протипоказань.

У межах Програми медичних гарантій оплачується один повний цикл ДРТ на рік у разі настання вагітності. Якщо вагітність не настала, протягом календарного року може бути оплачений другий повний або неповний цикл.

Послуги за пакетом №63 надають 54 медзаклади: 46 приватних, шість комунальних і два державні. Знайти заклад можна на дашборді НСЗУ «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», обравши відповідний пакет, або за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Окремо держава фінансує кріоконсервацію репродуктивних клітин для військовослужбовців і військовослужбовиць. Від початку 2026 року цими послугами скористалися 683 людини — 668 чоловіків і 15 жінок.

На кріоконсервацію репродуктивних клітин військовослужбовців у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 190 млн гривень. Послуга включає медичне обстеження, забір сперми або ооцитів, їх кріоконсервацію та подальше зберігання.

Щоб отримати послугу, потрібно звернутися до лікаря-уролога або акушера-гінеколога, пройти необхідні обстеження та отримати електронне направлення. Після цього можна обрати медзаклад, який має договір із НСЗУ за пакетом №71.

У разі загибелі військовослужбовця або військовослужбовиці кріоконсервовані репродуктивні клітини зберігаються безоплатно протягом трьох років.