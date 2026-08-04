Контрольний обдзвін показав порушення у 7 з 11 надавачів, хоча в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) у столиці зареєстровано 16 доступних комп'ютерних томографів у 12 комунальних закладах.

Під час перевірки до Київської міської клінічної лікарні №12 не вдалося додзвонитися навіть після чотирьох спроб, а до Свято-Михайлівської лікарні — після десяти. У Консультативно-діагностичному центрі Дніпровського району телефоном пацієнтів не записували, натомість рекомендували звернутися особисто або скористатися сайтом чи медичною інформаційною системою.

У Київському міському онкологічному центрі повідомили, що комп'ютерну томографію проводять лише після консультації лікаря центру, а очікування обстеження становить чотири-п'ять місяців.

У Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги пацієнтам із електронним направленням пропонували чекати обстеження 14 днів, тоді як за оплату пройти КТ можна було швидше. У Київській міській клінічній лікарні №7 вільних слотів немає до січня 2027 року, а в лікарні №8 очікування триває місяць або довше. Водночас в обох закладах відсутні листки очікування.

Реклама

Водночас аналіз даних ЕСОЗ свідчить, що наявне обладнання використовується нерівномірно. У першому кварталі 2026 року 12 комунальних медзакладів Києва виконали 8 365 комп'ютерних томографій. Майже 68% усіх досліджень припало на п'ять лікарень: міську клінічну лікарню №12 (1 920 досліджень), лікарню №7 (1 189), лікарню №8 (928), лікарню швидкої медичної допомоги (880) та міську клінічну лікарню №6 (730).

Навантаження на один томограф також суттєво відрізняється між закладами. У лікарні №12 на одному апараті виконували понад 21 дослідження на день, у лікарні швидкої медичної допомоги — майже 10, у лікарні №7 — близько семи. Натомість у міських клінічних лікарнях №5 та №6 на один томограф припадало в середньому чотири-п'ять досліджень на день, а в лікарні №8 — трохи більше трьох.

У НСЗУ зазначають, що сама кількість проведених досліджень не відображає ефективність використання обладнання. Необхідно аналізувати режим роботи томографів, забезпеченість персоналом, розподіл між амбулаторними та стаціонарними пацієнтами, а також кількість слотів, відкритих для обстежень за електронними направленнями.

Результати аналізу служба представила керівникам столичних медзакладів і Департаменту охорони здоров'я КМДА. Дослідження ґрунтувалося на даних ЕСОЗ, інформації від надавачів, зверненнях пацієнтів і результатах контрольних дзвінків.

За інформацією НСЗУ, упродовж двох місяців заклади отримували роз'яснення та мали можливість перевірити канали запису, оновити контактні дані й організувати листки очікування. Після зустрічі кожен медзаклад отримав перелік зауважень, які має усунути протягом тижня. Після цього служба проведе повторний контрольний обдзвін і за його результатами ухвалюватиме рішення відповідно до умов договорів.

Зустріч із представниками київських закладів завершила всеукраїнську серію комунікаційних заходів НСЗУ щодо доступності КТ. Протягом двох тижнів служба провела 25 регіональних онлайн-зустрічей, а також консультації з представниками медичної спільноти та пацієнтських організацій.

У НСЗУ наголошують, що держава забезпечила лікарні дороговартісними комп'ютерними томографами та збільшила оплату за проведення КТ у межах Програми медичних гарантій, тому обладнання має бути реально доступним для пацієнтів, які проходять обстеження безоплатно за електронним направленням.