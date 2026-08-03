Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу CNN на тлі найбільшого за останні 35 років спалаху кору у США. Про це повідомляє The Guardian.

Міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший, який раніше був одним із найвідоміших представників антивакцинального руху в країні, закликав батьків вакцинувати дітей проти кору.

Під час інтерв'ю ведуча Дана Баш попросила міністра звернутися до батьків щодо вакцинації їхніх дітей перед новим навчальним роком.

«Батьки мають щепити своїх дітей проти кору. Вакцина проти кору ефективна: вона запобігає захворюванню приблизно у 97% випадків. Люди мають вакцинуватися», – відповів Кеннеді.

Заява викликала подив, адже протягом багатьох років Кеннеді був відомий своєю критикою вакцинації. До призначення на посаду міністра охорони здоров'я після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах він очолював громадську організацію Children's Health Defense, яка виступала проти вакцинації.

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Після вступу на посаду Кеннеді звільнив усіх 17 членів Дорадчого комітету з практик імунізації (ACIP), який розробляє рекомендації щодо вакцинації для Міністерства охорони здоров'я США, та призначив новий склад, до якого увійшли, зокрема, особи, відомі критичним ставленням до щеплень. Пізніше комітет рекомендував скоротити Національний календар вакцинації США, однак це рішення згодом було призупинене судом.

За даними американських органів охорони здоров'я, станом на 2 серпня 2026 року у США підтвердили 2 371 випадок кору. Це вже перевищило загальну кількість випадків, зареєстрованих за весь 2025 рік, коли захворіли 2 289 людей. Загалом за останні два роки у країні зафіксували більше випадків кору, ніж за все XXI століття до цього. Востаннє подібний рівень захворюваності спостерігався у 1991 році.

Водночас ще минулого року Кеннеді заявляв, що вакцинація має залишатися «вільним вибором» громадян, а також стверджував, що вакцина проти кору нібито не зупиняє поширення інфекції.

В Україні вакцинація проти кору входить до Національного календаря профілактичних щеплень і проводиться комбінованою вакциною КПК (проти кору, паротиту та краснухи). Щеплення є безоплатними та проводяться у віці 12 місяців і 4 років. Дві дози вакцини забезпечують близько 97% захисту від захворювання.

Нагадаємо, що вакцинацію КПК проводять у світі з 60-х років 20-го століття. Вона довела свою ефективність, оскільки дозволяє знизити захворюваність на кір, паротит і краснуху на 78 - 97%.

Для України, що має важкий досвід масштабного спалаху кору 2017-2019 років, важливо підтримувати належний рівень вакцинації дітей.

Адже тільки з початку 2025 року зафіксовано майже 1200 випадків захворювання на кір, з них близько 900 — серед дітей.