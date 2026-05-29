Препарат закупила та доставила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) за підтримки Норвезького агентства з розвитку співробітництва як гуманітарну допомогу на запит.

До України надійшло 5 500 флаконів антирабічного імуноглобуліну, який використовують для екстреної профілактики сказу у випадках високого ризику зараження.

Як повідомили у МОЗ, отримані препарати призначені для медичних закладів областей, які надають антирабічну допомогу. Розподіл та доставка імуноглобуліну між регіонами стартує вже з 1 червня, а процес координуватиме Центр громадського здоров’я.

Антирабічний імуноглобулін застосовують у випадках підвищеного ризику інфікування сказом — зокрема після тяжких або множинних укусів, укусів у ділянку голови, шиї чи кистей, а також у разі потрапляння слини тварини на слизові оболонки. Остаточне рішення щодо необхідної схеми профілактики в кожному випадку ухвалює лікар після оцінки ризиків.

Сказ — це небезпечне інфекційне захворювання, яке без своєчасного лікування майже завжди є смертельним. Водночас його можна повністю попередити завдяки оперативному зверненню по медичну допомогу та проведенню постконтактної профілактики, що включає вакцинацію проти сказу, а у визначених випадках — введення антирабічного імуноглобуліну.

Медики наголошують, якщо людину вкусила, подряпала або ослинила тварина — дика, безпритульна чи домашня, незалежно від відомостей про вакцинацію — необхідно негайно діяти. Передусім слід щонайменше 15 хвилин ретельно промивати місце контакту водою з милом, після чого обробити рану антисептиком або накласти стерильну пов’язку. Наступний крок — якомога швидше звернутися по медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про нестачу в лікарнях антирабічного імуноглобуліну — особливо на тлі сезонного зростання ризиків укусів тварин — на всю столицю було лише 30 флаконів.