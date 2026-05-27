Пройдіть скринінг 40+, бо згорять на нього кошти: МОЗ пояснив, кого це стосується

Українці, які отримали кошти від держави на скринінг 40+ до 1 травня 2026 року, мають пройти обстеження до 30 червня 2026 року.

Інакше ці 2000 грн автоматично повернуться до державного бюджету.

Про це повідомляє МОЗ.

Адже тепер діють чіткі терміни для проходження обстеження.

Якщо ж вам 40+ років і ви подали заявку на отримання коштів по скринінгу 40+ після 1 травня 2026 року — кошти будуть доступні рівно два місяці з моменту зарахування.

Список медичних закладів, які законтрактовані на скринінг 40+, є тут.

