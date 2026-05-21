Азія контролює понад 70% світового виробництва сировини для базових ліків

Європа наразі неспроможна самостійно компенсувати можливий дефіцит у разі логістичних збоїв чи політичних криз.

Західна медицина опинилася у критичній залежності від азійських постачальників сировини для ліків, і це загрожує глобальній безпеці охорони здоров’я.

Про це заявив викладач Гарвардської бізнес-школи Вільям Маркс, передає Politico.

За його оцінками, близько 75% активних фармацевтичних інгредієнтів за вагою, які споживає світ, виробляються в Азії. При цьому левова частка ринку припадає лише на одну країну — близько 70% світової сировини для базових медикаментів постачає Китай.

Експерт наголосив, що Азія фактично тримає у «зашморгу» ланцюжки постачання для найнеобхідніших лікарських засобів.

Особливо гострою є ситуація в Європі, яка наразі неспроможна самостійно компенсувати можливий дефіцит у разі логістичних збоїв чи політичних криз.

Як приклад Маркс навів виробництво життєво важливих антибіотиків, зокрема, пеніциліну. На європейському континенті наразі просто відсутні необхідні ферментаційні потужності для створення первинних хімічних компонентів (прекурсорів), і це робить європейську фарміндустрію повністю залежною від азійського імпорту.