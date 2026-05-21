СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаЗдоров'я

Азія контролює понад 70% світового виробництва сировини для базових ліків

Європа наразі неспроможна самостійно компенсувати можливий дефіцит у разі логістичних збоїв чи політичних криз. 

Азія контролює понад 70% світового виробництва сировини для базових ліків
Фармацевтична компанія, Індія
Фото: logisticsinsider.in

Західна медицина опинилася у критичній залежності від азійських постачальників сировини для ліків, і це загрожує глобальній безпеці охорони здоров’я. 

Про це заявив викладач Гарвардської бізнес-школи Вільям Маркс, передає Politico.

За його оцінками, близько 75% активних фармацевтичних інгредієнтів за вагою, які споживає світ, виробляються в Азії. При цьому левова частка ринку припадає лише на одну країну — близько 70% світової сировини для базових медикаментів постачає Китай. 

Експерт наголосив, що Азія фактично тримає у «зашморгу» ланцюжки постачання для найнеобхідніших лікарських засобів.

Особливо гострою є ситуація в Європі, яка наразі неспроможна самостійно компенсувати можливий дефіцит у разі логістичних збоїв чи політичних криз. 

Як приклад Маркс навів виробництво життєво важливих антибіотиків, зокрема, пеніциліну. На європейському континенті наразі просто відсутні необхідні ферментаційні потужності для створення первинних хімічних компонентів (прекурсорів), і це робить європейську фарміндустрію повністю залежною від азійського імпорту.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies