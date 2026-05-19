В Україні зафіксували 63 випадки хантавірусу з початку 2026 року, — ЦГЗ

Упродовж перших трьох місяців 2026 року в Україні зареєстрували 63 випадки зараження хантавірусом. Найбільше інфікувань зафіксували у Сумській області. 

Про це повідомив Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) у відповіді на запит hromadske.

За даними фахівців, із 63 випадків 58 виявили у Сумській області, ще три — у Чернігівській, а по одному — у Кіровоградській та Вінницькій.

Водночас у 2025 році в Україні зареєстрували 436 випадків хантавірусу. Переважна більшість — 428 — припала на Сумщину. Ще по два випадки зафіксували у Львівській та Чернігівській областях, а по одному — у Харківській та Черкаській.

Для порівняння, у 2024 році виявили лише три випадки зараження: два у Львівській області та один — у Харківській. У 2023 році хантавірус фіксували тричі — у Львівській, Київській та Запорізькій областях.

У Центрі громадського здоров’я зазначили, що за останні три роки найбільшу кількість заражень виявляли у Сумській, Львівській та Чернігівській областях.

Водночас у ЦГЗ наголошують, усі зафіксовані в Україні випадки пов’язані зі штамами хантавірусу, які передаються від гризунів до людини. Небезпечний штам Andes, здатний поширюватися між людьми, на території України не виявляли.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко раніше заявляв, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. У ЦГЗ пояснюють, що зараження найчастіше відбувається через контакт із гризунами — мишами та щурами, а також через їхні сечу, послід або слину.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius під прапором Нідерландів, який здійснював подорож до Антарктиди та Фолклендських островів. На борту померла літня подружня пара з Нідерландів, а станом на 13 травня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла про 11 випадків зараження, зокрема три летальні.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
