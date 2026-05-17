​Сцена-тризуб, три рекорди України і «теоретичне» повернення Росії

Шоу з Відня дуже контрастує з «картиною» конкурсу в 2015 році, після перемоги Кончіти Вурст. Тодішня версія телетрансляції була іконічною: прикладом того, як варто організовувати концерти. Цьогоріч «вау ефекту» не сталося. Але й провалу також не було.

Конкурс у Австрії виявився напрочуд добре організованим. Автор матеріалу на власному досвіді у цьому переконався. Система безпеки, події поза конкурсною програмою, технічна команда. Тут Австрія старалася. Що дивувало неприємно, то це часто далекі від дотепності жарти ведучих і подекуди дуже примітивні тексти.

Що вже казати про Австралію. Ця далека від Європи держава не просто дуже прискіпливо ставиться до відбору конкурсантів. Тамтешні глядачі прокидаються о 4:00 ранку, щоб подивитися трансляцію конкурсу. І з огляду на рейтинги — австралійська участь у майбутньому не викликає ніяких сумнівів.

Ба більше, пісенне змагання вже давно вийшло за межі континенту. Скажімо, восени аналог Євробачення вперше відбудеться в Азії . Конкурс експансивно шириться Сполученими Штатами. Американські глядачі вже давно входять у ТОП-5 країн-покупців квитків на живе шоу. А Канада всерйоз задумується над участю у конкурсі.

Найбільший світовий пісенний конкурс давно став джерелом мемів, категоричного несприйняття чи навпаки — несамовитого захвату. Але ця точно непересічна подія упродовж 70-ти років виконує головне завдання — тримати Європу обʼєднаною.

Політики забагато не буває

70-те Євробачення попри ювілейність стало одним з найменш чисельних за останні роки (загалом лише 35 учасників). Низка держав бойкотували конкурс через участь Ізраїлю. Однак ситуація у Відні була значно спокійнішою, ніж попередніми роками. Коли Швецію та Швейцарію сколихнули масштабні протести на межі із заворушеннями. А ізраїльська делегація мусила фактично перебувати у ізоляції.

До речі, взаємна підтримка Ізраїлю та України на конкурсі дуже висока. Скажімо, цьогоріч ізраїльський коментатор у прямому етері другого півфіналу відкрито закликав підтримувати саме Leleku. Нагадавши, що для українців це вже пʼятий конкурс у стані повномасштабного вторгнення.

«Дякуємо всім, хто не мовчить, хто підтримує Україну та українців навіть під час прямого ефіру найбільшого музичного конкурсу Європи», — заявили у ГО «Ізраїльські друзі України».

Та все ж конкурс у Відні відзначився не лише похмурою дощовою погодою та довкола ізраїльськими пристрастями. А й дуже неоднозначними висловлюваннями організаторів.

Виконавчий директор конкурсу Мартін Ґрін заявив, що Росія «теоретично» може повернутися на Євробачення. Річ у тім, що Москву дискваліфікували з конкурсу не через повномасштабне вторгнення. А через те, що російський пропагандистський телеканал ВДТРК не зумів довести свою незалежність від Кремля.

Однак на запитання кореспондента Lb.ua Ґрін уточнив, що дискваліфікація для росіян продовжується. А його слова, мовляв, неправильно трактують.

«Розмови про повернення Росії на Євробачення не ведуться», — сказав виконавчий директор конкурсу.

Фото: Вікіпедія/Granada Мартін Грін

Україна на Євробаченні — це бренд

Очікування від українського представника на конкурсі завше дуже високі. За два десятиліття Україна задала планку, яка для нас водночас є і прокляттям, і благословенням.

Україна — єдина держава, що завжди проходить до фіналу — і це рекорд за усі 70 років конкурсу.

Але з іншого боку — завищені очікування стрімголов тиснуть на українських представників. При чому як всередині держави, так і на самому конкурсі.

Оглядачі Євробачення ще до його початку не мали сумнівів, що Україна буде у фіналі. Як і той факт, що наша держава потрапить у ТОП-10.

«Я можу подивитися український номер із заплющеними очима і закритими вухами, але всеодно буду впевнений, що ви будете у фіналі. Я, звісно, жартую. Україна — неймовірний бренд на цьому конкурсі. Що для мене важливо — ви не гонитеся за трендами, а створюєте їх. Ось останні два роки багато країн експериментують з оперою. До речі, Румунія також. А ви — ні, в України своя атмосфера. І нам це подобається», — каже журналістка з Румунії Ана.

Співачка Leleka (Вікторія Лелека) посіла 9-те місце. Загалом вона отримала 221 бал, більшість з яких — це голосування глядачів. Максимальні оцінки у глядацькому голосуванні Україні дали Польща, Грузія та Чехія.

Фото: instagram/eurovision Лелека під час гранд-фіналу 70-го конкурсу пісні Євробачення у Відні, 16 травня 2026 р.

Національні журі стримано оцінили український номер. За винятком Швейцарії, яка віддала співачці Leleka максимальні 12 балів. Високо оцінило Україну і професійне журі з Азербайджану.

«Ми, українці, занадто прискіпливо ставимося до наших учасників. Найобговорюванішою темою було те, чи візьме Leleka ноту. Вона це зробила, але знову були суперечки: не так чисто, не так правильно. Насправді все було чудово. Я все ж сподівався, що журі дасть більше балів, а глядачі менше. А вийшло навпаки», — каже оглядач Євробачення Віталій Дехтярьов.

Leleka вже увійшла в історію конкурсу: співачка виконала найтривалішу ноту за 70 років Євробачення. І це ще один український рекорд.

«Мені здається, що у фіналі вона заспівала найкраще з усіх разів. Певно, що так і має бути. А може це була її стратегія, щоб тримати усіх у хвилюванні, щоб ми не розслаблялися», — розповіла у коментарі Lb.ua переможниця Євробачення 2016 Джамала.

Номер України на Євробаченні зазнав кардинальних змін, у порівнянні з національним добором. Вікторія Лелека розповідає, що це сталося цілком прогнозовано.

Для підготовки постановки на Нацвідбір було обмаль часу. Заявку на участь артистка надіслала спонтанно і готувалася практично з нуля. Довелося збирати команду і шукати кошти.

Участь у Євробаченні — це дороге задоволення. Мова про приблизно 300 тис доларів.

«На велику сцену треба обирати найкраще. Ми дуже старалися і працювали всі ці пʼять місяців, якщо рахувати з національного відбору», — каже Вікторія Лелека.

Знання німецької мови також допомогло у підготовці до виступів, каже українська представниця. У Австрії співачка почувалася дуже комфортно. Німецькою Вікторія говорить вільно і практично без акценту, що викликало захват у технічної команди конкурсу.

Фото: EPA/UPG Лелека під час гранд-фіналу 70-го конкурсу пісні Євробачення у Відні, 16 травня 2026 р.

Євробачення зупинилося за крок від катастрофи

Цьогорічний конкурс показав одну важливу деталь: букмекерські прогнози працюють дедалі гірше.

За кілька днів до фіналу у ставках безумовним лідером була Фінляндія. Однак фінальний результат виявився для цієї країни драматичним: лише шосте місце.

Перемога Фінляндії могла ще дужче загострити протистояння симпатиків та противників участі Ізраїлю.

Один із членів ізраїльської делегації не під запис розповів кореспонденту Lb.ua: у разі перемоги Фінляндії подальша участь Ізраїлю була б під питанням.

«Ми ледь морально пережили конкурс у Швеції, з усіма цими нападками. Там було б так само», — сказав він.

До трійки лідерів не увійшла й Австралія, якій букмекери також віщували серйозні шанси на перемогу. Дельта Гудрем опинилася лише на четвертому.

Зрештою наступне Євробачення відбудеться у Болгарії. Перемога співачки Dara із запальною танцювальною піснею Bangaranga свідчить про те, що Європа втомилася від вилизаних вокально ідеальних композицій з оперними елементами (саме вони були переможними попередні два роки).

Фото: EPA/UPG Дара з Болгарії після перемоги у гранд-фіналі 70-го пісенного конкурсу Євробачення

Перемога Болгарії не має викликати ніяких сумнівів. Виграш безумовний: Dara отримала найвищі бали як від журі, так і від глядачів. Що на Євробаченні останніми роками є справжньою рідкістю.

Болгарія ще ніколи не вигравала цей конкурс. Ба більше, ця країна з 2022 року зробила павзу в участі у конкурсі. І цьогорічне повернення вийшло тріумфальним.

Після Bangaranga ідеально вписується у середовище тіктокових хітів. Які яскраво спалахують, але так само й хутко гаснуть. І для Євробачення це також нормально: навіть найзатятіші прихильники конкурсу точно не зуміють наспівати всі переможні пісні бодай останніх років десяти.

Перемога Болгарії на Євробаченні важлива і для самої країни, що останніми роками тоне у політичній нестабільності та євроскептицизмі.

«Робимо ставку, скільки урядів у нас поміняють, поки ми проведемо Євробачення», — жартує один із учасників болгарської делегації.

До речі, від України Болгарія отримала найменшу кількість кількості балів серед усіх держав (нуль від журі та чотири бали від глядачів).

Осторога української публіки зрозуміла. Болгарський шоубізнес досі тримає доволі міцні звʼязки з російським. Тому найближчими днями на нас можуть чекати не дуже приємні сюрпризи.

Перші «дзвіночки» уже є: співавтором переможного хіба є Дімітріс Контопулос, який раніше писав пісня для росіян. Він регулярно катається до Москви і хизується цим у соцмережах. Хоча треба згадати ще й той факт, що Контопулос творив хіт Shady lady для зрадниці Ані Лорак (її до Євробачення готував все той ж Кіркоров).

Фото: EPA/UPG Дара у гранд-фіналі 70-го пісенного конкурсу Євробачення

Сама ж співачка Dara всіляко утримується від коментування цієї теми. За спостереженнями автора цієї статті, упродовж тижня на конкурсі представниця Болгарії не надто охоче йшла на контакт як з українськими журналістами, так і з нашою делегацією.

На другому місці Євробачення 2026 опинився Ізраїль, який отримав шалену підтримку від телеглядачів. І це насправді вже перемога для цієї країни, з огляду на дедалі гучніші вимоги виключити ізраїльтян із конкурсу.

Однак як не прикро констатувати, перемога Ізраїлю на Євробаченні могла б ще поглибити політичну кризу, яка з роками ще дужче поглинає Євробачення. Проведення конкурсу в Ізраїлі могло б мати непередбачувані наслідки.

Повернення Румунії на конкурс після трирічної павзи стало надзвичайно вдалим. Співачка Александра Кепітенеску посіла третє місце.

Харизматична артистка разом з командою музикантів зуміла поєднати у своїй пісні поп-рок стиль з оперними елементами. Букмекери не пророкували їй такого високого результату. Однак Кепітенеску зуміла вразити публіку, хоча журі оцінили румунку доволі скромно.

Глядачі віддали Румунії аж 232 бали. Якби оцінки від національних журі були вищими, то наступний конкурс з великою ймовірністю міг би відбутися в Бухаресті чи Клуж-Напоці.

Голосування України цьогоріч також було доволі несподіваним. Телеглядачі найкраще оцінили Молдову, Румунію та Хорватію.

Натомість професійне журі віддало перевагу Мальті та Ізраїлю.

До речі, мальтійський представник Aidan не обділяв увагою ні українських журналістів, ні нашу делегацію, ні саму Вікторію Лелеку. Він охоче намагався заспівати пісню Ridnym під акомпанемент бандури.

Фінал Євробачення у Відні виявився напрочуд українізованим. Що ще раз підкреслює поважний статус України на цьому конкурсі. І мова не лише про сцену у блакитних та жовтих барвах, що дуже подібна на форму тризуба.

Річ у тім, що глядачі фіналу побачили одразу чотирьох представників України на сцені 70-го Євробачення.

Окрім Вікторії Лелеки та Ярослава Джуся, гостями концерту була Руслана та Вєрка Сердючка, що разом з іншими артистами співали попурі хітів Євробачення. При чому обоє виконували головні ролі у цій постановці.

«Від себе я дала все. І знаєте, ми звучали гідно. Ми звучали достойно», — сказала після оголошення результатів конкурсу співачка Leleka.