Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Культура

Євробачення вперше в історії отримає азійську версію

Участь у конкурсі вже підтвердили 10 країн з Азії.

Євробачення вперше в історії отримає азійську версію
Бангкок у листопаді 2026 року прийматиме першу азійську версію пісенного конкурсу Євробачення, присвячену 70-річчю з часу заснування головної музичної події року.

Як пише Associated Press, на час офіційного оголошення, яке відбулося у вівторок, 10 країн вже погодилися брати участь у конкурсі. Окрім Таїланду, це також Південна Корея, Філіппіни, В'єтнам, Малайзія, Камбоджа, Лаос, Бангладеш, Непал та Бутан. До осені цей список може розширитися.

Організатори Євробачення вважають перший азійський конкурс "відкриттям нового розділу" і обрали Бангкок як "місце перетину й об'єднання культур, де музика панує у повітрі, а святкування є частиною буденності". 

Традиційне Євробачення відбудеться у травні у Відні. Участь братимуть 35 країн, 5 відмовилися через участь Ізраїлю. 

