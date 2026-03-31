За підсумками є нові домовленості про співпрацю з французькими університетами.

З 24 до 31 березня 2026 року у Франції відбувся Український тиждень — серія академічних і публічних подій у Греноблі, Меці, Ренні та Парижі. Ініціатива була спрямована на зміцнення присутності українських студій у європейських університетах, розвиток міжуніверситетської співпраці та зростання академічного інтересу до України.

У межах подій Франція розширила участь у Глобальній коаліції українських студій до 16 інституцій. Програму реалізували спільно з українськими державними інституціями та міжнародними партнерами на базі провідних університетів і культурних центрів.

Учасники наголосили на важливості прямого вивчення української історії, мови та культури без російських посередників, що сприяє протидії дезінформації та утвердженню академічної доброчесності.

Радниця-уповноважена Президента України Ольга Будник підкреслила, що розвиток міжнародної академічної співпраці пов’язаний із посиленням українських університетів, підтримкою молоді та довгостроковою стратегією збереження людського капіталу.

Глобальна коаліція українських студій та Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту у співпраці з Українським інститутом, Кримською платформою, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Міністерством освіти і науки України, Міністерством закордонних справ України, Посольством України у Франції та французькими і українськими партнерами провели насичену програму в Sciences Po Grenoble, University of Lorraine, CMI Rennes, INALCO, Українському культурному центрі в Парижі та INALCO і Sorbonne Université.