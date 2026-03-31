ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог продовжує застосовувати на Харківщині небезпечні види боєприпасів

На території області фіксують використання російських кумулятивно-осколкових боєприпасів, а також міни з магнітним датчиком цілі.

Фото: Харківська ОВА

Ворог продовжує застосовувати на Харківщині небезпечні види боєприпасів, повідомив Олег Синєгубов. 

За інформацією вибухотехнічних підрозділів, на території області фіксують використання російських кумулятивно-осколкових боєприпасів. Вони мають характерну форму, схожу на дзвіночок, і оснащені механізмом самоліквідації, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення.

Окрім цього, виявляють міни з магнітним датчиком цілі: круглої форми, зеленого кольору. Вони також мають властивість самоліквідації.

“Закликаю всіх жителів області бути максимально обережними! У разі виявлення підозрілих предметів — не підходьте до них і не намагайтеся самостійно їх переміщати. Тримайтеся на значній відстані та негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102”, — йдеться у повідомленні.

