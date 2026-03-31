Головне за ніч та ранок вівторка, 31 березня: 140 боєзіткнень, високі гості в Києві, наслідки атаки на Полтавщину

Нічна повітряна атака, 140 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, візит Каї Каллас та європейських високопосадовців, війна на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський побоюється, що після завершення війни з Іраном адміністрація Дональда Трампа може відновити тиск на Київ з вимогою територіальних поступок для завершення війни.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Axios. «Вони (США-ред.) хочуть завершити війну. Мене непокоїть те, що вони бачать лише один спосіб це зробити. Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть завершити війну. Але чому ми маємо за це платити? Ми не агресори. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім як вивести українські війська з нашої території. Я занепокоєний, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки», – сказав Зеленський.

Він також зауважив у інтерв’ю, що тривала війна в Ірані буде дуже вигідною для Росії та шкідливою для України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Найбільше боїв вчора пройшло на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Сили оборони уразили два райони зосередження живої сили та один пункт управління БпЛА противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 970 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 297 670 осіб.

У Полтавській області станом на 07:30 31 березня відомо про одну загиблу людину і чотирьох постраждалих унаслідок нічної атаки РФ. У ОВА пишуть про одну постраждалу дитину, у ДСНС - про двох.

Зруйновано перекриття 9 поверху багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон та припарковані авто. На місці розгорнули штаб з ліквідації наслідків атаки. У ДСНС пишуть, що це було влучання, і зруйновано перекриття на верхньому поверсі.

Також зафіксовано падіння ворожих БпЛА ще на двох локаціях.

Сьогодні, 31 березня зранку, російський безпілотник влучив у балкон одеської багатоповерхівки.

Постраждав 50-річний чоловік. у нього різана рана передпліччя. Йому надають усю необхідну медичну допомогу.

У ніч на 31 березня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і окупованого Криму.

Близько 200 дронів – “шахеди”, повідомили Повітряні сили в Telegram.

“За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях”, – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що люди є головною потребою армії на нинішньому етапі війни з Росією.

Зараз потрібні підготовлені та навчені військовослужбовці, які готові виконувати свій обов'язок.

Головнокомандувач хоче, щоб процес мобілізації відбувався "якомога комфортніше для тих людей, яких мобілізують". Сирський переконує, що не є прихильником жорстких методів. Він вимагає, щоб під час мобілізаційних заходів не відбувалося порушень законодавства.

Водночас мобілізацію в Україні зараз головнокомандувач оцінює на 6-7 балів із 10 можливих. На думку Сирського, потрібна вища якість підготовки людей і мотивація, щоб службовці не залишали свої частини і виконували усі поставлені перед ними завдання.

До Києва 31 березня прибула верховна представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас і міністри закордонних справ ЄС. У дописі в X Каллас повідомила, що Європа залишається на боці України.

Топдипломатка Євросоюзу запевнила, що блок продовжить надавати військову, фінансову і енергетичну допомогу Україні. Також триватиме гуманітарна підтримка.

Візит міністрів пов'язаний з вшануванням жертв російських злочинів у Бучі.

Кувейтська нафтова компанія заявила, що у порту Дубая Іраном було здійснено обстріл її танкера "Аль-Салмі", повністю завантаженого нафтопродуктами.

Як пише The Guardian, судно перебувало на якорі під час атаки, яка було свідомо націлена саме на нього. Внаслідок прямого влучання корабель зазнав пошкоджень, розпочалася пожежа.

Повідомлень про травмованих серед екіпажу немає. Натомість є серйозний ризик потрапляння нафти в навколишню акваторію.

