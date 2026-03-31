Росіяни потрощили у Херсоні квартири

Сьогодні зранку російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона.
Про це повідомили у Херсонської ОВА.
Ворог прицільно вдарив по багатоповерхівці.
Унаслідок прямого влучання потрощено дах та квартири.
На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила.
- На Херсонщині за добу через російську агресію 5 людей дістали поранення. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі.