Двоє мешканців Харківщини постраждали через російські удари

Росіяни били по області безпілотниками. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Великий Бурлук зазнав гострої реакції на стрес 46-річний чоловік, а у с. Вишнівка Кіндрашівської громади постраждала 50-річна жінка.

Також медики надали допомогу 65-річні жінці, яка постраждала 29 березня внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Курилівка, та 58-річному чоловіку, який 24 березня зазнав травм внаслідок обстрілу в с. Колодязне Дворічанської громади.

Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 9 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони;
  • 29 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Івано-Шийчине), типографію (сел. Золочів), навчальний заклад (с. Братениця), складське приміщення, автомобіль (с. Рясне), електромережі (с. Шуби);  
  • у Куп’янському районі пошкоджено гараж (с. Приколотне), електромережі (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено будинок, автомобіль (с. Поляна), автомобіль (с. Федорівка);
  • у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Дворічний Кут, с. Руська Лозова), 2 будинки (сел. Пересічне, сел. Слатине), ферму (с. Шовкопляси), будинок, 2 господарчі споруди (с. Безруки); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено будинок (с. Лиман).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 25 690 людей.

