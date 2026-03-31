Вчора російська армія втратила 970 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби війська РФ втратили 970 солдатів, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, по одній системі РСЗВ та ППО.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 297 670 осіб.

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies