Вчора російська армія втратила 970 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 297 670 осіб. 

Упродовж доби війська РФ втратили 970 солдатів, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, по одній системі РСЗВ та ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб 
  • танків – 11 826 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 324 (+7) од.
  • артилерійських систем – 39 110 (+61) од.
  • РСЗВ – 1 709 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 338 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2 296) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 86 359 (+199) од.
  • спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.

Дані уточнюються.

